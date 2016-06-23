Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, здание №6 Клиника «Sofie Med». Узнать больше можно по тел.: 8 (7292) 20-33-33

- В советское время был аналог чекапа, который и назывался профосмотром, также была и диспансеризация. Это было абсолютно обязательным для многих профессий. Отличие же в том, что сейчас чекап состоит из процедур, которых раньше не было: компьютерная томография, МРТ, УЗИ. Технологии не стоят на месте. К примеру, результаты лабораторных анализов можно получить уже в течение нескольких часов, а заключение МРТ или компьютерной томографии вы увидите уже в день обследования. Современный чекап я сравниваю с техосмотром автомобиля – в течение буквально суток вы получите полную или частичную диагностику своего организма. Поэтому думаю, что к своему здоровью надо относиться не менее трепетно, чем к автомобилю.- Буквально для всех! Нет исключений. Проверять свое здоровье должны все, это должно стать частью нашей культуры. Еще один немаловажный плюс чекапа в том, что выявляется предрасположенность к различным заболеваниям, например, у предыдущих поколений были онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, аллергии и так далее. Все эти предрасположенности выявляются как во время беседы с врачом, так и по результатам различных анализов. Так что, я бы выделил изначально 3 группы людей, которым обязательно необходим чекап: - в первую очередь, так называемая группа риска, в семейном анамнезе которых присутствуют онкологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания; - всем лицам, ведущим нездоровый образ жизни – имеющим лишний вес, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки; - всем, кто желает знать состояние своего здоровья и выявить возможные риски развития того или иного заболевания. В целом, чекап показан даже тем, кто считает себя практически здоровым, но хочет оценить состояние своего организма и прогнозировать определенные риски заболеваний, и тем, кто чувствует себя не очень хорошо, но не может конкретно определить причину и характер недомогания.- Рекомендую проходить чекап ежегодно. Хотя частота и «возраст» чекапа должны зависеть и от вашего состояния, и от заболеваний, которые были у членов вашей семьи. Также должны учитываться климатические, экологические факторы. Как говорится, «предупрежден - значит вооружен». Из чего состоит чекап? - Есть разные программы. Они разделяются по возрастному, половому признакам. Также «Sofie Med» подбирает индивидуальный чекап для пациентов, имеющих определенные заболевания.