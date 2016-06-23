Международная федерация тяжёлой атлетики вынесла решение о незамедлительном принятии новых антидопинговых правил. Иллюстративное фото с сайта www.zastavki.com Иллюстративное фото с сайта www.zastavki.com Страны, у спортсменов которых выявлено несколько положительных допинг-проб, лишаются квот на Олимпиаду в Рио. Это специальное антидопинговое правило экстренно принял исполнительный совет Международной федерации тяжёлой атлетики. На сайте федерации была размещена информация о том, что исполнительный совет IWF единогласно проголосовал за отзыв 2 квот у Азербайджана, 1 - Белоруссии, 2 квот у Казахстана (по одной у мужчин и женщин из-за многочисленных положительных допинг-проб), Молдавии - 2, России - 2, Узбекистана – 1, сообщает informburo.kz. IWF также будет принимать меры, чтобы спортсмены, ставшие объектом повторного анализа в период Олимпийских игр 2008 и 2012, в случае дисквалификации МОК не были допущены к участию в Олимпийских играх в Рио в 2016 году. - Национальные федерации, у которых было подтверждено три или более случаев нарушения антидопинговых правил в комбинированном процессе повторного анализа Олимпийских игр 2008 и 2012, должны быть отстранены на 1 год, - говорится в сообщении федерации. Страны, подлежащие отстранению: Казахстан, Россия, Белоруссия, указывается в сообщении. Ранее предложение дисквалифицировать сборную Казахстана обсудили на мсполнительном совете Международной федерации тяжёлой атлетики в Тбилиси. Международная федерация по тяжёлой атлетике опубликовала фамилии спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года и в чьих допинг-пробах нашли запрещённые препараты. Среди них оказались именитые призёры Олимпиады из Казахстана. Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова в связи с этим отстранены от занятия спортивной деятельностью. После чего в Национальном олимпийском комитете РК сообщили, что детально изучат обстоятельства нарушений антидопинговых правил казахстанскими тяжелоатлетами. Казахстанским тяжелоатлетам, по прогнозам спортивных изданий, грозило два года дисквалификации. Федерация тяжёлой атлетики Казахстана пообещала бороться за честь своих спортсменов до конца. Илья Ильин также намерен подавать апелляцию.