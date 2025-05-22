Известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип скончался 22 мая на 50-ом году жизни. Несколько недель назад он приехал в командировку в Актау и впал в кому. Его госпитализировали в реанимацию Мангистауской областной многопрофильной больницы с обширным инсультом. У Ахметшарипа произошло кровоизлияние в мозг, врачи оценивали его состояние как крайне тяжёлое.

Трудовую деятельность начал в 1997 году репортером Казахского радио.

Долгое время проработал спортивным журналистом на телеканалах «Хабар», «Казахстан». Был первым Директором государственного телеканала «Казспорт», главным редактором телеканала Insport.

2003-2007 - Руководитель пресс–службы, пресс-секретарь Агентства по делам спорта и туризма РК;

2010-2012 – Директор департамента по связям с общественностью Корпоративного фонда «СК -Астана» (фонд поддержки спорта);

2012-2013 – Советник Председателя Агентства по делам спорта и физической культуры РК;

Участник многих Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира по видам спорта в качестве спортивного обозревателя и пресс-атташе сборной РК.