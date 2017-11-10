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Социум

В «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не обещают сохранить цену на АИ-92 в пределах 161 тенге за литр

Гендиректор "ҚазМұнайГаз Өнімдері" заявил, что в компании будут стремиться к сдерживанию цены, однако ничего не обещают наверняка, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" В конце октября в "ҚазМұнайГаз" сообщали, что цена АИ-92 будет зафиксирована на уровне 161 тенге за литр. Будет ли удерживаться эта стоимость в ноябре и декабре, спросили у генерального директора ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандыка Кулмурзина. Он не дал никаких обещаний. - Мы будем стремиться удержать эти цены. Как социально ориентированная компания "ҚазМұнайГаз" это всё осознаёт. Есть определённые требования к любой комп
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В «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не обещают сохранить цену на АИ-92 в пределах 161 тенге за литр
Гендиректор "ҚазМұнайГаз Өнімдері" заявил, что в компании будут стремиться к сдерживанию цены, однако ничего не обещают наверняка, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "МГ" В конце октября в "ҚазМұнайГаз" сообщали, что цена АИ-92 будет зафиксирована на уровне 161 тенге за литр. Будет ли удерживаться эта стоимость в ноябре и декабре, спросили у генерального директора ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандыка Кулмурзина. Он не дал никаких обещаний. - Мы будем стремиться удержать эти цены. Как социально ориентированная компания "ҚазМұнайГаз" это всё осознаёт. Есть определённые требования к любой компании, которая занимается куплей-продажей нефтепродуктов. Мы должны, в первую очередь, получать прибыль, в убыток мы не имеем права работать. Но если будут поручения акционера, я буду обязан выполнить то, что он мне скажет, – сказал Куандык Кулмурзин журналистам. Касаясь темы бензина АИ-95, он пообещал, что ситуация выровняется. - Просто наши заводы в связи с плохой ситуацией по АИ–92 вынуждены перейти на выработку только 92-го в ущерб 95-му. Сейчас АИ–95 потихоньку наши заводы начинают восстанавливать, раз в три-четыре дня будут объёмы вырабатываться и отгружаться на внутренний рынок, – пообещал гендиректор "ҚазМұнайГаз Өнімдері". Кроме этого, "ҚазМұнайГаз" законтрактовал порядка 15 тысяч тонн АИ-95, сообщил Куандык Кулмурзин. Бензин планируют привезти на заправки "ҚазМұнайГаз" городов Астана и Алматы в ближайшее время. - Это однозначно Астана, Алматы, наверное, ещё какие-то два-три города – куда ближе. Подойдет Актобе или Караганда, Кокшетау. Мы выйдем на свободную реализацию 95-го. (...) У нас нет талонов, у нас карточки есть. Талонов у нас нет по требованиям бухгалтерии. Ну электронные талоны, это почти те же карточки, – сказал Куандык Кулмурзин. В конце октября в "ҚазМұнайГаз" рассказали, какие меры предпринимает компания по недопущению дисбаланса цен на ГСМ в республике. Согласно официальному заявлению, запасы бензина Аи-92 на севере, востоке и центре Казахстана сформированы в основном за счёт поставок горючего из Российской Федерации, себестоимость которого значительно превышает 161 тенге за литр. Для снижения себестоимости конечного продукта планировалось провести существенное сокращение расходов ТОО "ҚазМұнайГазӨнімдері", в том числе сокращение штатной численности центрального аппарата.

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