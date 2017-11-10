В «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не обещают сохранить цену на АИ-92 в пределах 161 тенге за литр

Гендиректор "ҚазМұнайГаз Өнімдері" заявил, что в компании будут стремиться к сдерживанию цены, однако ничего не обещают наверняка, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" В конце октября в "ҚазМұнайГаз" сообщали, что цена АИ-92 будет зафиксирована на уровне 161 тенге за литр. Будет ли удерживаться эта стоимость в ноябре и декабре, спросили у генерального директора ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандыка Кулмурзина. Он не дал никаких обещаний. - Мы будем стремиться удержать эти цены. Как социально ориентированная компания "ҚазМұнайГаз" это всё осознаёт. Есть определённые требования к любой комп