В ДЧС Актюбинской области рассказали подробности трагедии, унесшей жизни двоих детей

Пожарные искали в задымленной квартире третьего ребенка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 14 февраля в 14.54 поступило сообщение от дежурного Хромтауского РОВД, что в квартире по улице Ауэзова, 1 идет дым. Через минуту на место направили пожарных. Когда в 14.59 в пятиэтажку по ул. Ауэзова приехали наши пожарные, в квартире все было в густом дыму. Дверь в квартиру металлическая, за ней деревянная. В комнату, где нашли детей, была еще одна дверь, наглухо закрытая. Пожарным пришлось ее снести. Оказалось, что в квартире сделали перепланировку, новая дверь была с другой стороны. Детей