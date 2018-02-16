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Происшествия

В ДЧС Актюбинской области рассказали подробности трагедии, унесшей жизни двоих детей

Пожарные искали в задымленной квартире третьего ребенка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 14 февраля в 14.54 поступило сообщение от дежурного Хромтауского РОВД, что в квартире по улице Ауэзова, 1 идет дым. Через минуту на место направили пожарных. Когда в 14.59 в пятиэтажку по ул. Ауэзова приехали наши пожарные, в квартире все было в густом дыму. Дверь в квартиру металлическая, за ней деревянная. В комнату, где нашли детей, была еще одна дверь, наглухо закрытая. Пожарным пришлось ее снести. Оказалось, что в квартире сделали перепланировку, новая дверь была с другой стороны. Детей
gorod
В ДЧС Актюбинской области рассказали подробности трагедии, унесшей жизни двоих детей
Пожарные искали в задымленной квартире третьего ребенка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
- 14 февраля в 14.54 поступило сообщение от дежурного Хромтауского РОВД, что в квартире по улице Ауэзова, 1 идет дым. Через минуту на место направили пожарных. Когда в 14.59 в пятиэтажку по ул. Ауэзова приехали наши пожарные, в квартире все было в густом дыму. Дверь в квартиру металлическая, за ней деревянная. В комнату, где нашли детей, была еще одна дверь, наглухо закрытая. Пожарным пришлось ее снести. Оказалось, что в квартире сделали перепланировку, новая дверь была с другой стороны. Детей искали минут 10-15. Когда их вынесли, они были уже бездыханные. Пожарные искали третьего ребенка – старшего, но оказалось, он был в школе, - рассказал замруководителя ДЧС Актюбинской области Ернур Утегенов. По его словам, причины возникновенич пожара сейчас выясняет следствие. - Но факт – детей оставили без присмотра. Пожар произошел не в той комнате, где нашли детей - рядом. Там выгорели домашние вещи. Во всех остальных комнатах было все задымлено, - отметил Ернур Утегенов. Напомним, пожар в многоэтажке в Хромтау произошел днем 14 февраля. В результате сильного задымления погибли 2 детей 4 и 5 лет. Это были брат с сестрой, дети двух сестер. Азамат АКЫЛ

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