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Социум

В десятках сел ЗКО продлили отключение газа до 24 июля

В связи с работами на АГРС "Новопавловка" жители почти 30 населенных пунктов временно остаются без голубого топлива.
Арайлым Усербаева
В десятках сел ЗКО продлили отключение газа до 24 июля
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Западно-Казахстанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сообщил о продлении сроков временной приостановки подачи природного газа. Ограничения связаны с проведением плановых производственных работ на АГРС "Новопавловка".

Изначально планировавшиеся сроки подачи газа были продлены - отключение продлится с 20 по 24 июля 2026 года. Под отключение подпадают следующие населенные пункты:

  • Подстепное
  • Абай
  • Айтиево
  • Акжайык
  • Аксуат
  • Барбастау
  • Кумаксай
  • Магистральный
  • Новая жизнь
  • Придорожное
  • Таксай
  • Шоптыколь
  • Алгабас
  • Богдановка
  • Долинное
  • Коныссай
  • Приречное
  • Тонкерис
  • Пойма
  • Покатиловка
  • Социализм
  • Табынбай
  • Токпай
  • Узунколь
  • Улкен-Енбек
  • Федоровка
  • Юбилейный
  • Яик

Жителей указанных поселков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов.

газ отключение

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