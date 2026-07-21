В десятках сел ЗКО продлили отключение газа до 24 июля

Западно-Казахстанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сообщил о продлении сроков временной приостановки подачи природного газа. Ограничения связаны с проведением плановых производственных работ на АГРС "Новопавловка".
Изначально планировавшиеся сроки подачи газа были продлены - отключение продлится с 20 по 24 июля 2026 года. Под отключение подпадают следующие населенные пункты:
- Подстепное
- Абай
- Айтиево
- Акжайык
- Аксуат
- Барбастау
- Кумаксай
- Магистральный
- Новая жизнь
- Придорожное
- Таксай
- Шоптыколь
- Алгабас
- Богдановка
- Долинное
- Коныссай
- Приречное
- Тонкерис
- Пойма
- Покатиловка
- Социализм
- Табынбай
- Токпай
- Узунколь
- Улкен-Енбек
- Федоровка
- Юбилейный
- Яик
Жителей указанных поселков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов.