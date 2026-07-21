В десятках сел ЗКО продлили отключение газа до 24 июля

В связи с работами на АГРС "Новопавловка" жители почти 30 населенных пунктов временно остаются без голубого топлива.

Западно-Казахстанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сообщил о продлении сроков временной приостановки подачи природного газа. Ограничения связаны с проведением плановых производственных работ на АГРС "Новопавловка".

Изначально планировавшиеся сроки подачи газа были продлены - отключение продлится с 20 по 24 июля 2026 года. Под отключение подпадают следующие населенные пункты:

Подстепное

Абай

Айтиево

Акжайык

Аксуат

Барбастау

Кумаксай

Магистральный

Новая жизнь

Придорожное

Таксай

Шоптыколь

Алгабас

Богдановка

Долинное

Коныссай

Приречное

Тонкерис

Пойма

Покатиловка

Социализм

Табынбай

Токпай

Узунколь

Улкен-Енбек

Федоровка

Юбилейный

Яик

Жителей указанных поселков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов.