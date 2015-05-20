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Происшествия Социум

В ДТП в Атырауской области погибли 6 граждан Узбекистана

Авария произошла 19 мая в 13.07 на 196 километре трассы Атырау-Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-сужбу ДЧС. Автомашина "Камаз" следовала по трассе в сторону Актау, а "Лада Ларгус" ехала в противоположном направлении. По непонятным причинам произошло лобовое столкновение. В результате ДТП 6 человек погибли на месте. Как стало известно, все погибшие являются гражданами Узбекистана, на автомобиле "Лада Ларгус" они следовали из Узбекистана в Россию. Личность одного погибшего устанавливается, имена остальных погибших известны - Сухраб ЕРТАШЕВ 1991 г.р., Сабир НАЗ
gorod
В ДТП в Атырауской области погибли 6 граждан Узбекистана
Авария произошла 19 мая в 13.07 на 196 километре трассы Атырау-Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-сужбу ДЧС.
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dtp_gr_uzbekistana (2)
 Автомашина "Камаз" следовала по трассе в сторону Актау, а "Лада Ларгус" ехала в противоположном направлении. По непонятным причинам произошло лобовое столкновение. В результате ДТП 6 человек погибли на месте. Как стало известно, все погибшие являются гражданами Узбекистана, на автомобиле "Лада Ларгус" они следовали из Узбекистана в Россию. Личность одного погибшего устанавливается, имена остальных погибших известны - Сухраб ЕРТАШЕВ 1991 г.р., Сабир НАЗАРОВ 1985 г.р., Фархад БЕКОВ 1964 г.р., Ильяс БАКАЕВ 1971 г.р., Куат АРУНОВ 1978 г.р. Пострадавший гражданин Бабир РАМАЗАНОВ 1986 г.р. госпитализирован в районную больницу Жылыойского района. Для того чтобы извлечь тела на место были вызваны спасатели.
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ДТП погибшие граждане Узбекистана

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