В ДТП в Атырауской области погибли 6 граждан Узбекистана

Авария произошла 19 мая в 13.07 на 196 километре трассы Атырау-Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-сужбу ДЧС. Автомашина "Камаз" следовала по трассе в сторону Актау, а "Лада Ларгус" ехала в противоположном направлении. По непонятным причинам произошло лобовое столкновение. В результате ДТП 6 человек погибли на месте. Как стало известно, все погибшие являются гражданами Узбекистана, на автомобиле "Лада Ларгус" они следовали из Узбекистана в Россию. Личность одного погибшего устанавливается, имена остальных погибших известны - Сухраб ЕРТАШЕВ 1991 г.р., Сабир НАЗ