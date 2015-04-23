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В Дубае может быть осужден казахстанец, прикоснувшийся к девушке-полицейскому

Иллюстративное фото с сайта supercoolpics.com Инцидент произошел еще в декабре 2014 г в 16:00 (время Dubai) на станции метро Dubai Mall, когда 49-ти летний казахстанец решил узнать, в каком направлении ему двигаться, подошел к девушке – полицейскому, сообщает Радиоточка со ссылкой на 7daysindubai.com. Со слов казахстанца, он прибыл на станцию, и хотел узнать, как ему пройти к торговому центру, увидев девушку - полицейского, разговаривающими с другими людьми, он решил подойти к ней. И чтобы привлечь к себе внимание, похлопал ее по плечу, она обернулась и начала кричать. Турист находящийся на да
Marat
В Дубае может быть осужден казахстанец, прикоснувшийся к девушке-полицейскому
Иллюстративное фото с сайта supercoolpics.com
Иллюстративное фото с сайта supercoolpics.com
 Иллюстративное фото с сайта supercoolpics.com Инцидент произошел еще в декабре 2014 г в 16:00 (время Dubai) на станции метро Dubai Mall, когда 49-ти летний казахстанец решил узнать, в каком направлении ему двигаться, подошел к девушке – полицейскому, сообщает Радиоточка со ссылкой на 7daysindubai.com. Со слов казахстанца, он прибыл на станцию, и хотел узнать, как ему пройти к торговому центру, увидев девушку - полицейского, разговаривающими с другими людьми, он решил подойти к ней. И чтобы привлечь к себе внимание, похлопал ее по плечу, она обернулась и начала кричать. Турист находящийся на данный момент в суде Дубай первой инстанции, так же обвиняется в нападении еще на двух полицейских, пришедших коллеге на помощь. 21-летняя девушка-полицейский утверждает, что она разговаривала с посетителями метро, когда вдруг обвиняемый похлопал ее по плечу. -«Он спросил меня, где находится Dubai Mall, на что я показала ему направление, он ответил мне на своем языке, который я не поняла». Девушка-полицейский попросила туриста проследовать с ней в участок, на что он ответил отказом. Двое полицейских прибывших на подкрепление, и попросивших туриста проследовать в участок, так же получили отказ и сопротивление в виде толчков. 22-х летний арабский полицейский, рассказал, что пришел на подмогу коллеге, когда услышал в разговоре с туристом просьбу не трогать ее. «Я попросил его, последовать с нами в отделение, в ответ он отказался и оттолкнул меня». Камеры видеонаблюдения метро зафиксировали момент разговора казахстанца с полицейским и то, как он касается ее руки. Соответственно, это видео стало доказательством преступления в суде. Если суд признает обвиняемого виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 6 месяцев. Со своей стороны обвиняемый отрицает свою вину. Окончательный вердикт будет оглашен 17 мая 2015 г.

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