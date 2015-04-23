В Дубае может быть осужден казахстанец, прикоснувшийся к девушке-полицейскому

Иллюстративное фото с сайта supercoolpics.com Инцидент произошел еще в декабре 2014 г в 16:00 (время Dubai) на станции метро Dubai Mall, когда 49-ти летний казахстанец решил узнать, в каком направлении ему двигаться, подошел к девушке – полицейскому, сообщает Радиоточка со ссылкой на 7daysindubai.com. Со слов казахстанца, он прибыл на станцию, и хотел узнать, как ему пройти к торговому центру, увидев девушку - полицейского, разговаривающими с другими людьми, он решил подойти к ней. И чтобы привлечь к себе внимание, похлопал ее по плечу, она обернулась и начала кричать. Турист находящийся на да