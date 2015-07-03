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Социум

В двух районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы

В Сырымском и Каратобинском районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы. ФОК на 160 посадочных мест в п. Жымпиты Сырымского района был построен за счет средств республиканского бюджета. На строительство было затрачено 281,054 млн.тенге. Строительством занималось ТОО "Азия Тех Строй". В п. Каратобе открыли ФОК также на 160 зрительских мест. Строительство также велось за счет республиканского бюджета. Было затрачено 286,821 млн тенге. Подрядчиком является ТОО «Тараз Сәулеті». В п. Жанибек Жанибекского района открыли детсад на 390 мест. Детский сад рассчитан на 13 групп (290 мест).
Дана Рахметова
В двух районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы
В Сырымском и Каратобинском районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы.
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 ФОК на 160 посадочных мест в п. Жымпиты Сырымского района был построен за счет средств республиканского бюджета. На строительство было затрачено 281,054 млн.тенге. Строительством занималось ТОО "Азия Тех Строй". В п. Каратобе открыли ФОК также на 160 зрительских мест. Строительство также велось за счет республиканского бюджета. Было затрачено 286,821 млн тенге. Подрядчиком является ТОО «Тараз Сәулеті». В п. Жанибек Жанибекского района открыли детсад на 390 мест. Детский сад рассчитан на 13 групп (290 мест). Всего в будет создано 9 групп, из них 4 - ясельные. Нужно отметить, что строительство велось за счет иностранных инвестиций.
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   Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА
детский сад открытие ФОК

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