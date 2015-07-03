В двух районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы

В Сырымском и Каратобинском районах ЗКО открыли физкультурно-оздоровительные комплексы. ФОК на 160 посадочных мест в п. Жымпиты Сырымского района был построен за счет средств республиканского бюджета. На строительство было затрачено 281,054 млн.тенге. Строительством занималось ТОО "Азия Тех Строй". В п. Каратобе открыли ФОК также на 160 зрительских мест. Строительство также велось за счет республиканского бюджета. Было затрачено 286,821 млн тенге. Подрядчиком является ТОО «Тараз Сәулеті». В п. Жанибек Жанибекского района открыли детсад на 390 мест. Детский сад рассчитан на 13 групп (290 мест).