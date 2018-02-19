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Социум

В этом году в Атырауской области выдадут 4581 участок

Земельные участки под ИЖС будут выдавать с уже проведенной инфраструктурой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото РСК Если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных участков, в этом году под ИЖС будет выделено почти на 2 тысячи участков больше. Такие данные в ходе брифинга в пресс-центре РСК озвучил заместитель акима Атырауской области Алибек НАУТИЕВ. По словам спикера, в настоящее время в очереди за жильем в регионе стоит 102 тысячи человек. Если в прошлые годы земельные участки выдавались без проведенной инфраструктуры, начиная с 2018 года
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В этом году в Атырауской области выдадут 4581 участок
Земельные участки под ИЖС будут выдавать с уже проведенной инфраструктурой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото РСК Если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных участков, в этом году под ИЖС будет выделено почти на 2 тысячи участков больше. Такие данные в ходе брифинга в пресс-центре РСК озвучил заместитель акима Атырауской области Алибек НАУТИЕВ. По словам спикера, в настоящее время в очереди за жильем в регионе стоит 102 тысячи человек. Если в прошлые годы земельные участки выдавались без проведенной инфраструктуры, начиная с 2018 года земля под строительство жилья будет выделяться только после проведения воды, газа, электричества и прокладки дорог. - По итогам работы областной земельной инспекции в прошлом году было выявлено 100 500 га неосвоенных земель, 39 тысяч га было возвращено в собственность государства. В этом году данная работа будет продолжена, все неосвоенные земельные участки перейдут в собственность государства, - сообщил Алибек НАУТИЕВ. Напомним, что в ходе отчета акима г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА стало известно, что в собственность государства перешла территория развлекательного парка "Мир фантазии". Благодаря этому территория парка Победы в Атырау значительно вырастет. Алия ЖАМИТОВА
строительство Земля участки ИЖС

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