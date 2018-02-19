В этом году в Атырауской области выдадут 4581 участок

Земельные участки под ИЖС будут выдавать с уже проведенной инфраструктурой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото РСК Если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных участков, в этом году под ИЖС будет выделено почти на 2 тысячи участков больше. Такие данные в ходе брифинга в пресс-центре РСК озвучил заместитель акима Атырауской области Алибек НАУТИЕВ. По словам спикера, в настоящее время в очереди за жильем в регионе стоит 102 тысячи человек. Если в прошлые годы земельные участки выдавались без проведенной инфраструктуры, начиная с 2018 года