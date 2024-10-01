Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астана

По данным министерства энергетики РК, отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астана. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.

В ведомстве заверили, что единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, продолжая параллельную работу с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.

– Запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 22 котлах и 16 турбинах, а ремонт 5 энергоблоков, 32 котлов и 28 турбин уже завершен. Все электростанции готовы к началу отопительного сезона, обеспеченные основным оборудованием, включая котлы и турбины. На электрических сетях РЭКов (распределительных электросетевых компаний) в 2024 году намечено отремонтировать 20,8 тысяч км линий электропередачи, 422 подстанции и 4054 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Уже завершен ремонт 19,9 тысяч км линий электропередачи, 376 подстанций и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, - добавили в минэнерго.

В секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана.

Что касается запасов топлива на складах энергоисточников, то по данным министерства, они составляют 5,2 миллиона тонн угля и 89 тысяч тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Отметим, что в уральском АО «Жайыктеплоэнерго" так же заявили, что полностью готовы к началу отопительного сезона. Подачу тепла в дома начнут, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней опустится до восьми градусов и ниже.