В каких районах ЗКО выявили несоответствие показателей в пробах воды

На централизованном водоснабжении на санитарно-химические показатели отобрали 4137 проб, из них не соответствует 257. Несоответствия выявили в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском, Чингирлауском районах и в районе Байтерек.

Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева рассказала, в каких районах области выявили несоответствия в пробах питьевой воды. Всего контрольных точек по водоснабжению по области насчитывается 469. Так по итогам 2024 года территориальные управления ведомства провели исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели воды.

— На централизованном водоснабжении на санитарно-химические показатели отобрали 4137 проб, из них не соответствует 257, что составляет 6,2%. Несоответствия выявили в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском, Чингирлауском районах и в районе Байтерек. На микробиологические показатели всего по области исследовано 4337 проб, из них не соответствует — 135, что составляет 3,1%. Несоответствия выявили во всех районах области, кроме Бокейординского, — пояснила спикер.

Она дополнила, что также пробы отбирали на эти же показатели на децентрализованном водоснабжении. По результатам, из 360 проб на санитарно-химические показатели не соответствует 45. В список попали такие районы, как Акжайыкский, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский и Теректинский. На санитарно-микробиологические показатели исследовано 425 проб, из них не соответствует 41. Несоответствия выявили в Жангалинском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском районах и в районе Байтерек.