Процедура флюорография начала практиковаться с 1940-х годов, она стоила больших денег и позволить её себе мог не каждый. Позже она доказала свою эффективность для диагностики туберкулеза, онкозаболеваний и переломов. Тогда процедура стала более доступной. КТ лёгких была запатентована лишь в 1970-ых годах, а изобретатели даже удостоились Нобелевской премии.Флюорограмма — это плоскостное изображение во фронтальной проекции в двойном измерении. Оцифрованный снимок можно увеличивать, однако получить более чёткую информацию не получится, так как снимки делаются лишь в режиме 2Д. Более того, в этой процедуре возможны неточности. Итоги КТ можно записать на диск, где хранятся множество посрезовых сканов грудной клетки в трёх проекциях: горизонтальной, фронтальной, сагиттальной, а также 3D-модель дыхательных путей, скелета и сосудистого русла. Обе процедуры занимают небольшое количество времени: от одной до трёх минут, не требуется предварительная подготовка, при этом КТ снимок является более чёткий, можно получше рассмотреть сосуды и мягкие ткани. Доза облучения в обеих процедурах не превышает допустимые нормы. Специалисты утверждают, что в год без вреда для здоровья можно проводить до пяти обследований. По стоимости КТ диагностика обойдется дороже, да и оборудование найдется не во всех клиниках, тогда как флюорография имеется в наличии практически в каждой поликлинике. Процедура флюорографии делается для ежегодного скрининга без особых показаний, также её делают при туберкуле, опухолях, переломах, патологических изменениях мягких тканей. КТ легких позволяет выявить пневмонию, туберкулез, тимому, опухоль легких, сосудов, костей, травму грудной клетки, позвоночника, перелом ребер.
