- Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. По состоянию на 8:00, вывезено 330 кубометров снега. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе управления жилищной политики Алматы сообщили, что по состоянию на 8:00 15 февраля, в городе выпало до 18 сантиметров снега. Посыпку дорог коммунальные службы вели с полуночи, а с 3:30 начали движение колонны по сгребанию снега.На дорогах работают 1 463 дорожных рабочих. Несмотря на снегопад, аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что по метеоусловиям задержался только один рейс Алматы - Нурсултан - Франкфурт авиакомпании Lufthansa. Тем временем в ДЧС Алматы предупреждают, что в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 15-17 февраля. Спасатели не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны. По прогнозу синоптиков, снегопад завершится в первой половине 15 февраля.