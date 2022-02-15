Изображение с сайта Pixabay Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства отметил, что потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации.

Майнинг - производство криптовалюты за счёт мощностей компьютерного оборудования.

- При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Основной причиной этого является привлекательность тарифа. В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций, с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей, - сказал Куантыров.

Согласно представленной им презентации, предлагается увеличить налоговую ставку с одной до 10 тенге за один кВт-час потреблённой электроэнергии. Напомним, налог на майнинг введён с первого января 2022 года. Пока фермы должны платить одну тенге за один кВт-час потреблённой электроэнергии.