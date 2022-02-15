При этом бензин в Казахстане - один из самых дешёвых в мире, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Департамент полиции ЗКО закупил бензин по завышенной цене - общественник Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom.kz подсчитали, что на седьмое февраля самый дешёвый бензин в мире продавался в Венесуэле — по 10,8 тенге за литр. Казахстан оказался на девятом месте с ценой в 200,8 тенге за литр. В странах СНГ дешевле бензин только в Туркменистане - 184,8 тенге. Дороже всего в содружестве бензин продаётся в Молдове - 561,3 тенге. В Казахстане за год цены выросли сразу на 19,4%. В ЗКО рост составил 21,8%. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Мангистауской области - 16%. В январе 2022 года литр АИ-92 продавался в среднем по стране за 179 тенге, АИ 95-96 — за 210 тенге, АИ-98 — за 231 тенге. Напомним, налог на майнинг введён с первого января 2022 года. Пока фермы должны платить одну тенге за один кВт-час потреблённой электроэнергии.