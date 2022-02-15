Аманжолу Конееву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
14 февраля в Уральском городском суде огласили приговор в отношении директора строительных фирм ТОО "Марасант" и ТОО "Бірлік" Аманжола Конеева.
Из материалов дела следует, что Аманжол Конеев, являясь руководителем двух ТОО, уклонился от уплаты налогов в бюджет путём внесения в декларации заведомо искажённых данных о доходах и расходах, с использованием счетов-фактур без фактического выполнения работ.
– В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы общая сумма НДС (налог на добавленную стоимость) и КПН (корпоративный подоходный налог) за 2015-2017 годы, подлежащая уплате в бюджет по взаиморасчетам ТОО "Марасант" с поставщиками ТОО Universal Sapa и ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI", составила более 1,2 миллиардов тенге. Из них НДС – 422 миллиона тенге, КПН – 704 миллиона тенге. Кроме того, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма НДС и КПН за 2017-2018 годы, подлежащая к уплате в бюджет по взаиморасчетам ТОО "Бірлік" с поставщиками ТОО Universal Sapa, ТОО WestForce, ТОО "Аласат" и ТОО "МеталлКомплектСервис", составила 539 миллионов тенге, из них НДС – 202 миллиона тенге, КПН – 337 миллионов тенге, - сообщили в областном суде.
Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Приговором Уральского городского суда Аманжол Конеев признан невиновным по статье 190 УК РК "Мошенничество" и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Однако по статье 245 УК РК "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" предпринимателя всё же признали виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. При этом в связи с амнистией осуждённому сократили срок на один год. Кроме этого Аманжолу Конееву запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.
– Гражданский иск прокуратуры ЗКО удовлетворён, с Аманжола Конеева взысканы в доход государства 1,6 миллиардов тенге и государственная пошлина по иску в размере 50 миллионов тенге, - заключили в областном суде.
Между тем брат осужденного Каиргали Конеев заявил, что они не согласны с таким решением суда и намерены его обжаловать.
– Мы полностью доказали, что всё было сфальсифицировано, акт нахождения налогоплательщика они провели так, будто его нет по месту регистрации. Сделали так, будто у моего брата была "фирма-однодневка". По делу есть грубейшие нарушения. Было несколько налоговых проверок, результаты которых не были отменены. Тогда проверка ничего не нашла. Мы в любом случае будем оспаривать приговор, - говорит Каиргали Конеев.
По словам мужчины, здоровье Аманжола Конеева в следственном изоляторе резко ухудшилось. У мужчины диагностирован туберкулёз, полиартрит и подагру.
– Человек, который ходил на своих ногах, был успешным бизнесменом, руководил одной из крупных строительных компаний, сейчас находится в беспомощном состоянии и не может передвигаться без костылей. Кому это надо было - непонятно, - заключил Каиргали Конеев.
Адвокат осуждённого Загир Вагапов также заявил, что не согласен с вердиктом суда.
– Очень много вопросов по законности осуждения по уклонению от уплаты налогов, поскольку там очень много нарушений, на которые мы указывали. Мы в данный момент ждём окончательный приговор, чтобы посмотреть мотивировочную часть, в последующем будем обжаловать в суд второй инстанции. Думается, осуждение Конеева был вопросом политическим, поскольку в случае его полного оправдания полетят головы должностных лиц не в одном правоохранительном органе, - отметил Загир Вагапов.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Уральске арестован предприниматель
, директор строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжол Конеев. Тогда он подозревался в хищении более 143 миллионов тенге, выделенных на строительство жилого дома по государственной программе и в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге.
В июне, спустя семь месяцев со дня ареста, уголовное дело Аманжола Конеева было передано в суд
, однако вскоре суд вернул его в прокуратуру
, так как подсудимый и сторона защиты не были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела. Меру пресечения Аманжола Конеева в виде содержания под стражей оставили прежней.
К слову, компания ТОО "Марасант"
делала капитальный ремонт дороги на улице Молдагуловой. Он начался 15 июля 2019 года
, а в ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями
. Аким ЗКО обязал подрядчика устранить
их.
