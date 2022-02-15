В Уральске инспектор дорожной полиции на «Ларгусе» столкнулся с «Нивой»
Авария произошла сегодня, 15 февраля, в 7:30, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Оракбаева (бывая Щорса).
- Инспектор батальона патрульной полиции за рулем "Лады Ларгус" (личное авто сотрудника) двигался по Абулхаир хана. По предварительной информации, проехал на мигающий светофор и столкнулся с "Нивой", которая выехала с улицы Оракбаева, - рассказали в пресс-службе ведомства.
К слову, сотрудник находится в отпуске. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. В результате ДТП пострадали две женщины - они находились в "Ниве".
- 22-летняя женщина получила ушибы и ссадины обеих голеней. После получения необходимой медицинской помощи была отправлена на амбулаторное наблюдение. 65-летняя женщина в результате аварии получила закрытый перелом трёх ребер. Однако она отказалась от госпитализации, - дополнили в облздраве.
Остальные подробности выяснит следствие.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
