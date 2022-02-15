с 9:00 на участке Алматы - Оскемен - Капал-Арасан 0-45 километры закрыто движение для всех видов автотранспорта;

закрыт въезд в село Капал 0-16 километры;

с 4:00 для всех видов автотранспорта закрыта дорога Сарыозек - Коктал - Когалы - Коксу - Карабулак 0-94 километры;

закрыты въезды в сёла Аралтобе, Онжас, Каспан, Карымсак и Майтобе;

с 11:10 для всех видов автотранспорта закрыто движение на дороге Алматы - Оскемен от Ушарала до границы ВКО (558-615 километры).

- При выезде в дальнюю дорогу ознакомьтесь с прогнозом погоды и берите с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, это – паяльная лампа, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также тёплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды. Если вы всё-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населённого пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «101» и «112», - напомнили правила безопасности спасатели.

Фото: ДЧС Алматинской области В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщении об ограничениях движения на дорогах региона 15 февраля:Собираясь в дорогу в зимнее время, сообщайте свой маршрут родными и близким.