Его приговорили к 15 годам лишения свободы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина разрешила 13-летней дочери выйти замуж в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся в том, что в течение длительного времени развращал родную дочь. Также он незаконно хранил дома боеприпасы.
– Вина подсудимого была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, результатами экспертиз и видеозаписями, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступлений по статьям 124 УК РК " Развращение малолетних" и 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Он приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними. Приговор суда вступил в законную силу. Напомним, в декабре прошлого года в Атырау осудили отчима-педофила, который неоднократно совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетней падчерицы. Его так же приговорили к 15 годам лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.