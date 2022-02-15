- Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание. Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами (щиты, дубинки). В результате идентификации видеоматериалов личности преступников установлены, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.Они с санкции суда взяты под стражу первого февраля. Им инкриминируют статьи 272 часть 2 «Участие в массовых беспорядках» и 380 часть 3 пункт 1,4 «Применение насилия в отношении представителя власти». Также задержан организатор группы, которая шестого января пыталась захватить телевышку «Кок Тобе». Отмечается, что они склоняли мирное население к совершению незаконных действий. В одного из отказавшегося преступники выстрелили два раза из дробовика. Мужчина 1992 года получил ранения в руку и в область паха. Организатор преступления - житель пригорода Алматы 1983 года задержан. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
