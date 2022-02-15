– Проверку провести не удалось, возбуждено административное производство по статье "Воспрепятствование проведению проверки", материалы переданы в суд. Нам не дали провести проверку - то у них руководителя нет на месте, то кто-то болеет. По закону после регистрации акта о назначении проверки мы должны ознакомить субъект проверки с этим актом. Они отказались, ссылаясь на разные причины. Нам пришлось возбудить административное производство. По месту регистрации субъекта дело будет рассматривать суд ЗКО. После того, как суд рассмотрит данное дело, мы в любом случае будем проводить проверку, - сообщил руководитель РГУ Галидулла Азидуллин.В пресс-службе областного суда сообщили, что восьмого февраля в производство специализированного межрайонного административного суда ЗКО поступило дело. Однако истцом является ТОО "ПСП "Серик" к РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам". Предприниматель пытается оспорить акт о назначении проверки. Предварительное слушание по делу назначено на 22 февраля. Суд будет проходить в режиме онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
