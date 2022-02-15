За воспрепятствование проверки начато административное производство, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вырубил деревья, изменил русло реки: дачники попросили президента спасти природу Уральска Фото из архива "МГ" В августе прошлого года жители дачного общества "Мичуринское" выразили своё возмущение по поводу работы базы отдыха Set Sail Park. По их словам, при строительстве объекта были нарушены все нормы экологического законодательства - произошла вырубка деревьев, сократилась ширина реки. Жители также пожаловались на шум и ограничение доступа к воде. Более того, был озвучен тот факт, что изначально предприниматель должен был разводить на этом месте осетров и карпов, по этой причине земля была выделена ему на безвозмездной основе. Но рыбу здесь, по словам дачников, разводить никто не стал. Владелец базы отдыха Серик Мергалиев тогда заверил, что парк он построил с соблюдением всех требований законодательства. А что касается земли, то она была выдана ему в аренду на определённый срок. Между тем выяснилось, что дачники, так и не дождавшись реакции властей, в январе этого года обратились за помощью к президенту. Они написали открытое письмо на имя Касым-Жомарта Токаева. Тогда в РГУ "Жайык-Каспийской бассейновая инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов" сообщили, что по данному факту проведут проверку. Как выяснилось сегодня, проверка была назначена, однако провести её не удалось.
– Проверку провести не удалось, возбуждено административное производство по статье "Воспрепятствование проведению проверки", материалы переданы в суд. Нам не дали провести проверку - то у них руководителя нет на месте, то кто-то болеет. По закону после регистрации акта о назначении проверки мы должны ознакомить субъект проверки с этим актом. Они отказались, ссылаясь на разные причины. Нам пришлось возбудить административное производство. По месту регистрации субъекта дело будет рассматривать суд ЗКО. После того, как суд рассмотрит данное дело, мы в любом случае будем проводить проверку, - сообщил руководитель РГУ Галидулла Азидуллин.
В пресс-службе областного суда сообщили, что восьмого февраля в производство специализированного межрайонного административного суда ЗКО поступило дело. Однако истцом является ТОО "ПСП "Серик"​ к РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам". Предприниматель пытается оспорить акт о назначении проверки. Предварительное слушание по делу назначено на 22 февраля. Суд будет проходить в режиме онлайн.