Преступление произошло восьмого августа прошлого года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выпускницу школы изнасиловали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Девушка заказала такси через сервис inDriver, на вызов приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город в район Птицефабрики, где он и его пассажир изнасиловали девушку. Пассажирку душили и угрожали ей. Стражам порядка удалось установить и задержать двоих подозреваемых - 26 и 28 лет. Позже студентка решилась рассказать подробности преступления, подумав, что подобное может повториться с другими женщинами. Сейчас подозреваемые на скамье подсудимых. Судебный процесс начался, но проходит в закрытом режиме.
- В Уральский городской суд поступило уголовное дело в отношении Паритова и Кажымуратова по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование", - пояснили в пресс-службе облсуда.
Согласно уголовному кодексу, подсудимым грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.