Букмекерская контора «Фонбет» является самой популярной российской букмекерской конторой, которая была основана одной из первых после распада Советского Союза. После того, как в 2010 году в России был принят закон, регулирующий деятельность букмекеров в сети онлайн, «Фонбет» оформил лицензию.
Долгое время в сети работали два «Фонбета»: красный (лицензированный ФНС) и синий (оффшорная лицензия). В 2020 году поддержка синего «Фонбета» была прекращена.
Букмекер пошёл по другому пути, чтобы расширить свою географию – были созданы сайты под отдельные географические регионы, и оформлены национальные лицензии Беларуси и Казахстана.
Мобильное приложение
«Фонбет» отличает очень качественные мобильные приложения, которые доступны не только жителям России, но и Беларуси и Казахстана (скачать фонбет кз
). Мобильное приложение
является незаменимым инструментом для игроков, которые по тем или иным причинам не могут делать ставки со стационарных компьютеров.
Конечно, работать всегда удобнее на стационарном компьютере, который имеет большой современный монитор. Главный недостаток смартфонов в этом плане – ограниченный размер экрана, который технически невозможно сделать больше, поскольку, это будет уже не смартфон.
Мобильное приложение специально разрабатывается под архитектуру и технические возможности современных смартфонов. Работать через мобильное приложение удобнее, чем через обычный сайт или его мобильную версию. Мобильное приложение потребляет мало энергии, обеспечивает надежное соединение при медленном интернете.
Как делать ставки в БК «Фонбет»
Для того, чтобы иметь возможность заключать пари в «Фонбет», необходимо пройти процедуру регистрации. Жители России регистрируются на fonbet.ru, Беларуси – fonbet.by, Казахстана – fonbet.kz. Жители других стран пройти регистрацию не смогут, поскольку для регистрации в соответствующем подразделении «Фонбет» необходимо предоставить паспорт соответствующей страны. Если нет паспорта – нет регистрации.
Самая строгая регистрация в российском «Фонбет». Игрок должен пройти идентификацию своей личности и предоставить оригиналы документов лично. В Казахстане регистрация гораздо проще и проходит быстрее. Но, к регистрации допускаются лица, которые достигли 21 года.
После того, как процесс регистрации закончен, игрок должен пополнить свой игровой депозит одним из методов, который поддерживает букмекер. Следует обратить внимание на важное обстоятельство - пополнение и вывод выигранных средств должны осуществляться одним и тем же методом на одни и те же платежные реквизиты.
Зарегистрированные пользователи, пополнившие свой игровой баланс, получают возможность делать ставки. Для этого надо войти в линию букмекерской конторы, выбрать вид спорта, турнир или чемпионат и конкретный матч. В открывшейся росписи на матч игрок должен выбрать нужный вид пари и нажать на коэффициент того события, на которое он хочет поставить деньги.
Выбранный коэффициент появится в Купоне ставок, игрок должен указать сумму ставки и подтвердить ее. Если все было сделано правильно, букмекер примет ставку, которая будет рассчитана по завершению события.
Лицензия №21025302 от 31.08.2021 г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.
