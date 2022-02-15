– Проводятся следственные действия статье 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Машина поставлена на спецстоянку, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 14 февраля в 6:30 стражи порядка за нарушение правил дорожного движения на пересечении проспекта Абая и улицы Есет Батыра остановили Lexus-470. За рулём внедорожника была 36-летняя женщина, поведение которой вызвало подозрение. Проведённая экспертиза подтвердила, что водитель управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она ранее была лишена права управления транспортными средствами.Женщина водворена в изолятор временного содержания. Всего с начала года актюбинскими полицейскими на дорогах области выявлено более 70 пьяных водителей.