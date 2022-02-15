Пожилая женщина не помнит, как это произошло. Ей стало плохо, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Случай произошёл в Петропавловске, сообщает Polisia.kz. Водитель маршрутного автобуса, обнаруживший одинокого ребёнка в салоне на конечной остановке, отвёл малышку в стационарный пункт полиции.
– Она сразу пошла ко мне на руки и перестала плакать. Мы купили ей сладости. Кроме имени мамы, она ничего не смогла рассказать, – вспоминает участковый инспектор Жанбота Кайыркенов.
Мама девочки, обнаружив пропажу, начала поиски дочери и забежала в ближайший пункт полиции. Там ей рассказали, что ребёнок находится на другом конце города.
- Как будто бы не со мной этой происходило. Я растерялась, металась по улицам, не знала куда бежать. За это время какие только мысли не пришли мне в голову. Я думала, вдруг она замёрзла на улице. Когда полицейский мне сказал, что моя девочка находится с его коллегами и с ней все хорошо, я расплакалась ещё больше. Так быстро, так слаженно. Какое счастье, что нас защищают такие люди, - рассказывает мама девочки.
Как выяснилось, малышка ехала с бабушкой в автобусе. Девочка в дороге уснула, а пенсионерке стало плохо. Пожилая женщина не смогла вспомнить, как вышла и автобуса и дошла до дома.
