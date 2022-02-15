ФСМС выявил 75 тысяч дефектов в оказании медицинских услуг, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22-летняя алматинка умерла в стоматологии Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay По словам директора алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. С них сняли 194,6 млн тенге. 15 тысяч нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи - на медучреждения наложены штрафы на сумму 1,6 млрд тенге.
- Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг (так называемые приписки - прим. автора), - рассказал Тлеухан Абилдаев.
Снятые с оплаты средства возвращаются в бюджет Фонда, их направят на последующее финансирование медпомощи. В конце января премьер-министр Казахстана заявил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств и сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования. В прошлом году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге (из 19 млн жителей страны почти за 11 млн граждан взносы платит государство, так как они причислены к льготным категориям населения - прим. автора).