- Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг (так называемые приписки - прим. автора), - рассказал Тлеухан Абилдаев.Снятые с оплаты средства возвращаются в бюджет Фонда, их направят на последующее финансирование медпомощи. В конце января премьер-министр Казахстана заявил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств и сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования. В прошлом году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге (из 19 млн жителей страны почти за 11 млн граждан взносы платит государство, так как они причислены к льготным категориям населения - прим. автора). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
