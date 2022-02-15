– Во время дальнейшего обыска в указанной аптеке у девушки обнаружены и изъяты 184 пластинки «Трамодола» по 10 таблеток, 50 флакончиков «Мидакс» по 10 миллилитров и 26 флакончиков «Тропикамида» по пять миллилитров. Сумма изъятого товара составила около 700 тысяч тенге. Сотрудники управления по противодействию наркобизнесу проводят исследование накладной о приходах лекарственных препаратов, двух черновых журналов с записями продаж препаратов, – рассказали в полиции.

– К сожалению, безрецептурная продажа опиоидных анальгетиков не прекращается, несмотря на все усилия правоохранительных органов. Во многих странах данный препарат уже давно отнесён к наркотическим средствам, и его безрецептурная реализация влечёт за собой длительные сроки тюремного заключения. Сейчас по инициативе МВД рассматривается вопрос об уголовной ответственности. Пока же, пользуясь безнаказанностью, недобросовестные фармацевты продолжают свою незаконную деятельность, - заключили полицейские.

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 11 февраля прошёл контрольный закуп в одной из аптек Уральска. Мужчина приобрёл лекарства «Трамадол» и «Тропикамид» без рецепта врача на врученные ему пять тысяч тенге. Препараты ему продала 28-летняя девушка.В отношении девушки составлен административный материал по статье 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности" и передан в департамент комитета медицинского фармацевтического контроля по ЗКО. После решения суда изъятые лекарства уничтожат.«Трамадол» является синтетическим опиатом, который назначают онкобольным для купирования болевого синдрома. При неправильной дозировке вызывает наркотическое опьянение и быстрое привыкание. Приём препарата вызывает такие состояния как галлюцинации, панические атаки, депрессивные состояния или наоборот состояние эйфории. Прекращение приема провоцирует абстинентный синдром, ломку. В итоге наркозависимый может перенести паралич, ампутацию конечностей, серьёзные поражения центральной нервной системы и другие тяжкие последствия.

