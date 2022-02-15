Фото с сайта Polisia.kz 12 февраля в 12:52 на пульт "102" поступило сообщение о том, что на берегу Урала лежит оружие с боеприпасами, упакованное в мешок белого цвета. Во время проверки полицейские обнаружили на берегу двуствольное оружие с боеприпасами. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.