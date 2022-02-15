- Восьмого января этого года по области автоматически пролонгированы 2 172 заявления (помощь получили 9 774 человека). По Уральску сформировано автоматически 769 заявлений (3 661 человек). Во время ЧП в продлении АСП по области отказано только 14 семьям (63 человека) по причине отсутствия постоянной прописки по месту жительства, необходимой для подачи заявления. В том числе по Уральску одно заявление на шесть человек. Заявки, которые не были продлены автоматически, были приняты вручную, - пояснили в управлении координации занятости.

- По итогам 2021 года 4 367 детей в возрасте от года до шести лет были обеспечены ежемесячно продуктовыми наборами и ежеквартально наборами товаров бытовой химии, - пояснили в управлении.

Куда обратиться для назначения АСП?

Малоимущие Западно-Казахстанцы, живущие за чертой бедности, имеют право на получение помощи от государства в виде АСП (адресной социальной помощи). Ежегодно на эти цели выделяются немалые суммы из бюджета. К примеру, по данным областного управления координации занятости и социальных программ, на АСП в прошлом году выделено 1,3 миллиарда тенге. В этом году предусмотрена такая же сумма. По городу в прошлом году выделили 468 миллионов тенге, в этом году предусмотрено на 71 миллион больше. Согласно приказу министерства труда и социальной защиты, во время чрезвычайного положения, если человек является получателем АСП на 31 декабря 2021 года, то в целях соблюдения безопасности в информационной системе автоматически формируется заявление на назначения АСП без обращения услугополучателя на первый квартал 2022 года – с учётом доходов на четвертый квартал 2021 года.Стоит отметить, что АСП назначается ежеквартально (выплата производится с месяца обращения) для всех членов семьи, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом (на первый квартал 2022 года черта бедности составила 25 099 тенге). Для детей из семей, получающих адресную социальную помощь, предусмотрен гарантированный социальный пакет (ГСП).Между тем в 2021 году по области АСП получили 20 799 человек (4 349 семей), по Уральску - 7 058 человек (1 517 семей). На первое февраля этого года по области получателей АСП составило 9 833 человека (2 047 семей), по Уральску - 3 363 человека (700 семей).Семья, претендующая на получение АСП, должна обратиться в центр занятости населения по месту жительства. В случае отсутствия центра по месту жительства – к акиму посёлка, села или сельского округа с заявлением установленного образца (предоставят на месте) и документом, удостоверяющим личность.