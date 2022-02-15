В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -13..-15. Ветер западный до 10 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

Большая часть страны будет находится под влиянием антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона. Местами по республики прогнозируют туман, усиление ветра, гололёд.