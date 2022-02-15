- "Не говори ерунду". Дети никогда не говорят ерунду, для них это очень важно, тем более если они решились рассказать это вам. Говоря эти слова, родители дают ребёнку понять, что его слова не так уж и важны для него. Со временем ваше чадо начнёт скрывать от вас действительно важные вещи. Старайтесь не отмахиваясь выслушать его, при этом постарайтесь как-то помочь ему.
- "Не трогай меня, я работаю", "Держи и оставь меня в покое". Хуже способа нет уступить требованию малыша. Таким образом вы просите сына или дочь исчезнуть из вашей жизни. А у ребёнка сложится понятие о том, что это лучший способ получить желаемое. Попробуйте раз и навсегда исключить из своего лексикона эти слова.
- "Дай лучше я, у тебя не получится". Дайте ребенку хотя бы попробовать, не внушайте в него чувство беспомощности и бесполезности, не программируйте его на неудачу и провал. Говоря эти слова, вы даёте малышу уверенность в своей неспособности и никчёмности. Замените эти словам на: "Давай вместе попробуем", "Хочешь я тебе помогу?". Если то, что вы делаете опасно (забить гвоздь, отремонтировать электропроводку), то доступным языком объясните ему, что это небезопасно.
- "Остальные дети умеют, а ты нет". Сравнивая своего малыша с другими, вы можете сформировать в нем комплекс неполноценности, чувство того, что он хуже других.
- Нецензурная брань. Перечислять их не станем, но наверняка все догадались, о каких словах идёт речь. Здесь все ясно, как белый день. Мы же не ходим перед детьми голыми. Мат не только искажает нашу речь, но и формирует в ребенке мнение о том, что это нормально. Полностью исключите нецензурную брань из своего лексикона.
