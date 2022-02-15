Сколько по времени человек должен спать, чтобы полноценно провести свой трудовой день? Вредно ли ложиться спать после полуночи? И какое самое идеальное время засыпания? Фото с сайта pexels.com В среднем для полноценного сна человеку требуется 7-8 часов. Но не все мы придерживаемся этих правил, особенно когда по телевизору показывают захватывающий фильм. Однако члены европейского общества кардиологов провели анализ и выяснили, насколько важно то, во сколько человек должен засыпать и сколько должна составлять продолжительность сна. Для проведения данного эксперимента была выбрана категория людей в возрасте от 43 до 79 лет. В течение пяти лет они были под строжайшим наблюдением. Результат исследования показал не самые хорошие новости для "полуночников". Выяснилось, что самый высокий процент сердечно-сосудистых заболеваний был диагностирован у людей, который отправлялись ко сну после полуночи (это более трех тысяч участников). Также выяснилось, что самое оптимальное время, когда нужно бросить все дела и лечь спать - с 22:00 до 22:59. У этой категории людей было выявлено меньше всего проблем с сердцем. Между прочим, если ложиться раньше 22:00, то по результатам исследований, у таких людей на 24% повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Позже 23:00 - риск составил 25%. И только в этом промежутке с 22:00 до 23:00 - риск составил всего 12%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.