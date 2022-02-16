Девушку-пассажира ещё проверяют, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау водитель авто отвлекся на телефон и врезался в столб Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в сети 11 февраля. Не по-зимнему одетая девушка вылезла из окна автомобиля и позже забралась назад в салон.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Заместитель директора департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём Instagram сообщил, что патрульные провели проверку.
- Правонарушитель установлен - гражданин 1997 года рождения. Он привлечён к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 230 часть 2 (Незаключение договора обязательного страхования), 590 часть 9 (управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр), 593 часть 1 (несоблюдение требований по перевозке пассажиров) и 599 часть 1 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КРК об АП, - написал полицейский.
Проверка в отношении пассажира продолжается.