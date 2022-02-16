Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло около 20:00 15 февраля. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что водитель Mitsubishi Galant 1998 года рождения совершил наезд на пешехода 1959 года рождения на пешеходном переходе. Стражи порядка начали следствие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.