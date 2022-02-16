Фото: пресс-служба акимата Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что распоряжением Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента заместителем акима Алматы назначена Нусупова Асем Бековна. Асем Нусупова родилась в Алматы в 1975 году. Является выпускницей Казахского государственного университета им. аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент». Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента КазГУ. В 2001 году назначена главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности РК. В период с 2002 по 2003 год занимала должность заведующей сектором Центра системных исследований администрации президента. В 2003-2005 годы была советником министра финансов. В 2005 году стала советником премьер-министра. В 2006 году назначена заведующей Сводным аналитическим отделом канцелярии премьер-министра. В период с 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл». В период с 2016 по 2019 год Асем Нусупова была заместителем акима ВКО. В 2020 году работала в должности ответственного секретаря министерства здравоохранения. Последняя занимаемая должность - вице-министр здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.