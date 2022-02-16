Президент поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Шорт-трекист из Уральска стал четвёртым на Олимпийских играх Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Президент направил телеграмму с поддержкой шорт-трекиста Абзала Ажигалиева. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
– Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял четвертое место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта, – говорится в телеграмме главы государства.
Токаев также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьётся больших успехов. Абзал Ажгалиев в финале А на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине финишировал четвёртым.  Спортсмен родился в Уральске. В 11 лет он начал заниматься шорт-треком. Для Ажгалиева эта Олимпиада стала третьей в спортивной карьере. Также он был знаменосцем на двух зимних Олимпийских играх - в 2018 и 2022 годах. В этом году он не представляет ЗКО. В Пекин от региона поехал один спортсмен - шорт-трекист Адиль Галиахметов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.