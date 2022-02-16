В мажилисе в первом чтении рассматривают законопроект, который предусматривает карьерные санкции для государственных служащих, чьи расходы превышают официальные доходы. В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что норму планируется ввести с 2027 года, так как в 2025 году все граждане Казахстана будут отчитываться о размерах своих доходов, а через год начнётся сопоставление их расходов с доходами.
- Санкции будут применяться за значительные расхождения. В случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит 1000 МРП (три миллиона тенге), на госслужащего будет наложен административный штраф в размере 90% от суммы расхождения. В каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы по отрицательным мотивам, - пояснил Ахметжанов.
Напомним, с января 2021 года декларации предоставляют государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.