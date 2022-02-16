- Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со снегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов, в южных регионах вероятны заморозки, - рассказали синоптики.

По данным синоптиков,воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики. Около нормы - ЗКО и на северо-западе Атырауской области.практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на один градус. Около нормы - в ЗКО, на большей части ВКО и на юго-востоке Алматинской области.средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в северных, центральных и восточных регионах страны в майские дни ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на один градус.прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Казахстана.ожидаются меньше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей.предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской области, в северо-западной половине Жамбылской области, на крайнем юго-востоке Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.