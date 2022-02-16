«Казгидромет» выпустил пилотный проект сезонного прогноза на весну, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Погода на 7 июля По данным синоптиков, в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики. Около нормы - ЗКО и на северо-западе Атырауской области. В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на один градус. Около нормы - в ЗКО, на большей части ВКО и на юго-востоке Алматинской области.
- Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со снегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов, в южных регионах вероятны заморозки, - рассказали синоптики.
В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в северных, центральных и восточных регионах страны в майские дни ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на один градус. Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Казахстана. В апреле осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской области, в северо-западной половине Жамбылской области, на крайнем юго-востоке Актюбинской области.