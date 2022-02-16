Женщина убила животное ещё в ноябре прошлого года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Атырауской области вешавшая кошек на балконе избежала наказания Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел в городе Кульсары Жылойского района. Увидевшие повешенную на балконе кошку соседи вызвали полицию. Тогда 38-летняя мать троих детей не смогла объяснить свои действия. При этом стало известно, что она каждый месяц убивает кошек, чтобы успокоиться. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Сегодня, 16 февраля, стало известно, что женщина избежала наказания.
- Было принято решение о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с кошкой в связи с применением закона об амнистии в отношений жительницы Жылыойского района, - говорится в ответе департамента полиции Атырауской области на официальный запрос редакции.
Напомним, в ноябре прошлого года дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. Сообщалось, что по факту также возбуждено уголовное дело. Однако сейчас в полиции иначе прокомментировали данную ситуацию. В ведомстве отметили, что факт утопления щенка в Атырау зарегистрирован не был. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.