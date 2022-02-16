Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошёл 15 февраля в 12:15 на парковке кемпинга "Шерхан" в городе Хромтау Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции региона, 34-летний водитель ГАЗ-330252 вышел из кабины авто, при этом не поставив машину на ручной тормоз. В результате грузовик самопроизвольно покатился назад. 34-летнего водителя другой ГАЗели зажало между бортами. Пострадавший житель ЗКО в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы Хромтау. Следствие идёт по статье «Неосторожное причинение вреда здоровью». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.