В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -9..-11. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдёт снег, на севере и востоке страны – сильный снег. Местами по республики ожидается туман, метель, усиление ветра.