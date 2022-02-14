Из-за изношенности либо отсутствия необходимого медицинского оборудования врачи оказываются ограниченными в возможностях, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В середине ноября прошлого года аким области поручил создать специальную экспертную комиссию для проведения комплексного анализа необходимой медицинской техники для медучреждений города, районов области и подготовки конкретного и обоснованного плана закупок.
Руководитель управления здравоохранения Арман Калибеков во время рабочего совещания в областном акимате отметил наиболее актуальные проблемы в сфере. Это увеличение онкологических больных на III-IV стадиях и количества детей с врождёнными пороками развития, отток пациентов за получением медицинской помощи в ближнее и дальнее зарубежье, отсутствие оказания медицинской помощи в рамках «золотого часа».
– Ввиду отсутствия необходимого оборудования медицинские кадры ограничены в возможностях применять на практике имеющиеся профессиональные навыки. Кроме того, общий износ парка медицинского оборудования составляет более 80% по области, - подчеркнул Арман Калибеков.
Руководитель управления представил перечень соответствующего оборудования, отметив предварительно полную обеспеченность квалифицированными кадрами, способными работать на этой технике.
– Наша цель – сократить выезды жителей за пределы района или области для получения диагностики или операционных услуг, которые вполне могут быть доступны и у нас. Так мы сэкономим и время, и деньги наших граждан. Но самое главное – дать возможность жителям получить помощь своевременно. У нас есть специалисты в районах. Они могут и должны на месте оказывать профессиональные услуги, за которыми сейчас люди ездят в Уральск. Медработники района должны быть загружены работой с соответствующей зарплатой, чтобы иметь возможность показать свою квалификацию, – отметил аким области Гали Искалиев.
Главврачи назначены ответственными по подготовке кадров и проектов помещений под оборудование, которое закупят специально для конкретной медорганизации.
По поручению акима области управлении экономики представит варианты оплаты закупа медоборудования. При этом Гали Искалиев отметил, что средства будут выделены после того, Фондом социального медицинского страхования будет представлена система финансирования медуслуг.
– Медоборудование должно быть по наиболее приемлемой цене, при этом стоимость его обслуживания, к примеру на период 5-10 лет, не должна превышать цену самой техники, – сказал аким области.
В ходе заседания не раз поднимался вопрос закупа спецавтотраспорта для экстренной медпомощи в городе и сёлах. Глава региона поручил управлению здравоохранения провести анализ и представить полную картину необходимого транспорта и варианты его закупа.
Акиму области также поступают жалобы на работников некоторых медорганизаций. Речь идет о невежливом отношении к пациентам. Глава региона потребовал от главвречей провести беседы с коллективами по недопущению формализма со стороны медиков.
