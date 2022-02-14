В дороге у него сломался автомобиль, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель бензовоза пропал без вести в Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области Пропавшего мужчину нашли в посёлке Доссор. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что 14 февраля в 17:12 мужчина связался с родными.
- С мужчиной всё в порядке, в медицинской помощи не нуждается. Как оказалось, в дороге машина сломалась и мужчина дошёл до зимовки пешком, - говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля водитель 1995 года рождения выехал на бензовозе «Урал» из Атырау на месторождение «Каратал», но до места не доехал. Его поиски начались в ночь на 14 февраля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.