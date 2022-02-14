Об этом президенту доложил генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». КНБ Казахстана расследует 15 дел по обвинению в госизмене, превышении полномочий и попытке захвата власти На сайте Акорды сообщается, что президенту представили отчёт о ходе расследования событий «трагического января». На сегодня заведено 3 070 уголовных дел. Из них 2 710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие.
- Антикоррупционная служба ведёт 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма, - говорится в сообщении.
Отдельно ведётся следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Отмечается, что из-за таких действий в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов.