В пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения сообщили о планах по запуску проекта «Серебряный возраст». Ежегодно им намерены охватить пять тысяч человек.
- Сейчас ведётся работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финансирования проекта. В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года, и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате, - пояснили в ведомстве.
Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. При этом их нельзя будет создать на тяжёлых работах, работах с вредными и опасными условиями труда и по профессиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников (со списком можно ознакомиться на 82-ой странице документа по ссылке). Участвовать в проекте можно не более года. За это время центр занятости населения субсидирует часть зарплаты работника предпенсионного возраста за счёт средств бюджета. Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учётом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учёта выплат по экологическим надбавкам. После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.