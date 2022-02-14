- Сейчас ведётся работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финансирования проекта. В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года, и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате, - пояснили в ведомстве.Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. При этом их нельзя будет создать на тяжёлых работах, работах с вредными и опасными условиями труда и по профессиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников (со списком можно ознакомиться на 82-ой странице документа по ссылке). Участвовать в проекте можно не более года. За это время центр занятости населения субсидирует часть зарплаты работника предпенсионного возраста за счёт средств бюджета. Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учётом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учёта выплат по экологическим надбавкам. После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.