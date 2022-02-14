- Он в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов. В настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн тенге, - сказал исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана Рустем Дюсетаев в ходе брифинга в министерстве.

Как не стать жертвой кибермошенников?

никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова. Даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее.

не доверяйте персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам;

не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользуйтесь только официальными источниками App store, Play market и т.д.;

не переходите по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты;

регулярно меняйте пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверяйте движение денег на своих счетах.

Кибермошенника из Семея задержали полицейские Атырауской области.С начала года полиция уже завела 9 103 дела по кибермошенничеству.