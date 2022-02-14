Для поисковых работы привлекли вертолёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Фото: ДЧС Атырауской области Сообщение о пропавшем в ДЧС поступило в ночь на 14 февраля. 12 февраля водитель ТОО «Арна» 1995 года рождения на бензовозе «Урал» выехал из Атырау на месторождение «Каратал» и до места назначения не добрался.
- Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6:20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО «Арна», а также родственники, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Поиски ведутся в 40 километрах от посёлках Доссор Макатского района Атырауской области. Дополнительно вблизи месторождения «Каратал» проводится облёт на МИ-8 АО «Казавиаспас». Напомним, в регионе также проводятся поиски 66-летнего пастуха. 27 января он вышел из участка Сарыкаска и направился в сторону Кульсары. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.