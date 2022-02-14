Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области Происшествие случилось 14 февраля примерно в 11:39. По данным ДЧС Актюбинской области, для обеспечения проходимости кабельных каналов работники АО «Казахтелеком» проводили очистительные работы от льда в кабельной канализации. В какой-то момент произошел хлопок парогенератора. Работники получили травмы. Пострадавшим 25 лет и 44 года. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи, госпитализировали в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.