Более 30 млрд тенге выделили на улучшение состояния реки Урал в ЗКО
В ближайшие пять лет на эти средства планируется провести ряд мероприятий. Каких именно, не уточняется, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов на странице ведомства в Facebook сообщил, что на протяжении 4-5 лет в реку Урал всё меньше и меньше пребывает вода.
– В основном река заполняется талой водой. 70% воды в реке набирается именно во время весенних паводков, эта вода набирается в 30 больших и малых водохранилищах, которые расположены в русле реки. Мы должны наладить этот процесс, поэтому совместно с российской стороной подготовили дорожную карту. Сейчас мы разработали программу экологического оздоровления реки Урал и работаем по ней. Кроме этого, казахстанская сторона также не будет сидеть сложа руки, в ближайшие пять лет будет реализован ряд мероприятий на сумму более 30 миллиардов тенге, на 7.4 миллиарда из которых уже начаты работы, - отметил вице-министр.
По словам Кожаниязова, аналогичная работа проводится и на территории Атырауской области, там на эти цели выделены 27 миллиардов тенге. На эти средства планируется отремонтировать каналы, провести дноуглубительные работы, очистить дно реки от затонувших судов и кораблей.
Месяцем ранее Кожаниязов сообщал, что Урал могут включить в перечень водных объектов особого государственного значения.
В октябре прошлого года читатели отправили фото и видео, где с новой набережной возле Стелы открывается вид пересохшего Урала. Острова виднеются до середины реки. Местные жители считают, что настала экологическая катастрофа и в скором времени от реки ничего не останется, а уральцы останутся без питьевой воды. Из-за резкого обмеления погибнет рыба и начнётся падёж скота.
– На территории области нет дождей в осеннее время. В зимнее время выпадает мало снега, почва практически не промерзает. Также наблюдается скоротечная весна. Это все относится к природным факторам. Ещё один немаловажный момент, идёт малый сброс воды из России. В этом году мы просили установить норму - хотя бы 60 кубов в секунду. К сожалению, нам было отказано. В летний период сброс шёл по 30 кубометров в секунду, а сейчас вовсе по 15 кубометров. Вода от Ириклинского водохранилища идёт к нам 25-30 дней, - прокомментировал тогда ситуацию руководитель отдела водных ресурсов Марат Машекенов.
Аналогичная ситуация возникла в России, там мелеет одна из крупнейших рек земного шара - Волга. Издание "Парламентская газета" сообщает, что уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке.
